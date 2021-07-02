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Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов

Происшествия

В Петербурге мужчину, пытавшегося во время прогулки защитить свою маленькую собаку, покусали два американских стаффордширских терьера.

Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов

По данным местных СМИ, хозяин стафов всегда выгуливал их без намордника и поводка. И вот теперь гром грянул: агрессивные псы напали на пожилую дворнягу, а ее владелец немедленно отреагировал и, упав на землю, закрыл питомца собой, дабы спасти от верной гибели.

Очевидец снял произошедшее на видео.

Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов

Владельцу терьеров с трудом удалось оттащить псов от их жертв. Собака, на которую они напали, серьезно пострадала — в ветклинике её прооперировали и сумели спасти жизнь. А покусанный хозяин почему-то заявил полицейским, что "ни к кому не имеет претензий".

Но, поскольку на владельца стафов, предпочитающего "свободный выгул" своих собак — то есть без поводков и намордников — ранее уже поступали жалобы от соседей по району, некоторые из которых "имели удовольствие познакомиться с их клыками", дело всё же будет передано в суд, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

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Автор: Ольга Лебедева
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