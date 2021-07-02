В Петербурге мужчину, пытавшегося во время прогулки защитить свою маленькую собаку, покусали два американских стаффордширских терьера.
По данным местных СМИ, хозяин стафов всегда выгуливал их без намордника и поводка. И вот теперь гром грянул: агрессивные псы напали на пожилую дворнягу, а ее владелец немедленно отреагировал и, упав на землю, закрыл питомца собой, дабы спасти от верной гибели.
Очевидец снял произошедшее на видео.
Владельцу терьеров с трудом удалось оттащить псов от их жертв. Собака, на которую они напали, серьезно пострадала — в ветклинике её прооперировали и сумели спасти жизнь. А покусанный хозяин почему-то заявил полицейским, что "ни к кому не имеет претензий".
Но, поскольку на владельца стафов, предпочитающего "свободный выгул" своих собак — то есть без поводков и намордников — ранее уже поступали жалобы от соседей по району, некоторые из которых "имели удовольствие познакомиться с их клыками", дело всё же будет передано в суд, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.