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64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери

Происшествия

38-летняя гражданка США Кристина Грир была приговорена к 64 годам тюрьмы за сексуальное надругательство над двумя несовершеннолетними друзьями своей 11-летней дочери во время ночной вечеринки у себя дома.

64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери

Об этом сообщает агентство AP.

По данным, полученным журналистами издания, срок "набежал" в результате обвинения сразу по трём статьям:

  • Сексуальное насилие первой степени над ребенком, серьезное жестокое обращение с детьми и манипулирование свидетелями.

"Жертвы должны были пройти через многое, мягко говоря. Я надеюсь, что с решением суда жертвы смогут найти какое-то закрытие и смогут жить дальше", — прокомментировал прокурор округа Сарпи Фил Кляйн.

Что случилось?

Всё произошло во время "ночных вечеринок, организованных для друзей 11-летней дочери Грир в 2017 и 2018 годах".

Во время этих встреч мать разрешала и даже поощряла употребление алкоголя и закусок с марихуаной присутствующими детьми и подростками, и занималась сексом с двумя из них, которым было в тот момент 12 и 13 лет.

По данным прокуратуры, когда женщина узнала, что проводится полицейское расследование, она попросила обоих не говорить о произошедшем и стереть любые доказательства со своих телефонов. Тем не менее полиции удалось получить с мобильного телефона одной из жертв фотографии с откровенным сексуальным содержанием с участием Грир.

Свидетелем обвинения против женщины выступила её дочь. Девочка дала показания по делу и предоставила доказательства. Во время досудебного слушания она сказала, что ее мать отвезла ее в супермаркет, чтобы купить алкоголь на праздники, который потом и пили дети.

Она также заявила в судебном заседании, что слышала "звуки близости" из комнаты, где мать уединялась с мальчиками.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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