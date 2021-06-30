В ночь на 6 апреля 53-летняя жительница Красногорска застала своего гражданского мужа во время измены с её подругой. Разъяренная женщина набросилась на обоих с ножом и убила, сообщает сайт Подмосковье сегодня со ссылкой на региональное ГСУ СКР.
Позже ревнивица написала явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело.
Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и семь месяцев.
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