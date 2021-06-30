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В Красногорске осудили женщину за убийство гражданского мужа и подруги

Происшествия

В ночь на 6 апреля 53-летняя жительница Красногорска застала своего гражданского мужа во время измены с её подругой. Разъяренная женщина набросилась на обоих с ножом и убила, сообщает сайт Подмосковье сегодня со ссылкой на региональное ГСУ СКР.

Позже ревнивица написала явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело.

Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и семь месяцев.

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Автор: Снежана Шахова
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