В Красногорске осудили женщину за убийство гражданского мужа и подруги

В ночь на 6 апреля 53-летняя жительница Красногорска застала своего гражданского мужа во время измены с её подругой. Разъяренная женщина набросилась на обоих с ножом и убила, сообщает сайт Подмосковье сегодня со ссылкой на региональное ГСУ СКР.

Позже ревнивица написала явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело.

Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и семь месяцев.