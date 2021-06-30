EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Голикова поправила Путина во время прямой линии по вопросу вакцинации
Путин высказался о прямых линиях с губернаторами
Почему морковь дороже бананов - версия президента
"Везде хватает узколобых людей": Путин об Украине и "недружественном" списке
Клипмейкер МакSим успел рассказать о своей агонии перед смертью
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Путин выступил против и объяснил обязательную вакцинацию в регионах
Волочкова сделала свой фирменный шпагат на регате
Опасность реальна: Набиуллина рассказала про кредитование и доходы

Адвокат Кокорина рассказала об ответственности Кирилла за потасовку в Москве

Происшествия

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющий интересы Кирилла Кокорина, рассказала об инциденте, произошедшем в Москве. Ранее сообщалось, что брат футболиста Александра Кокорина в пьяном виде устроил драку возле кафе и был задержан полицией.

Адвокат Кокорина рассказала об ответственности Кирилла за потасовку в Москве

По словам Стукаловой, на самом деле не было никакой драки. Случай произошёл возле отеля, где не пропустили автомобиль с Кокориным.

"Скорее всего, будет административная ответственность… Раздули из мухи слона. Вообще это было не кафе, это было возле какого-то отеля, просто не пропустили машину. Не было никакой потасовки", — приводит телеканал 360 слова Стукаловой.

В октябре 2018 года Кокорин с друзьями устроил две драки в центре Москвы. За это он получил 1,5 года колонии по статьям "Хулиганство" и "Нанесение побоев".

Из колонии Кирилл вышел по УДО в сентябре 2019 года. В августе 2020 года его признали невиновным по статье "Хулиганство".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Адвокат Кокорина рассказала об ответственности Кирилла за потасовку в Москве
"Везде хватает узколобых людей": Путин об Украине и "недружественном" списке
Клипмейкер МакSим успел рассказать о своей агонии перед смертью
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Путин выступил против и объяснил обязательную вакцинацию в регионах
Волочкова сделала свой фирменный шпагат на регате
Опасность реальна: Набиуллина рассказала про кредитование и доходы
Президент Чехии назвал трансгендеров "отвратительными"
Аксёнов пригрозил полным локдауном некоторым регионам Крыма
В России снова установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Военные новости
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников