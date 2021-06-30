Адвокат Татьяна Стукалова, представляющий интересы Кирилла Кокорина, рассказала об инциденте, произошедшем в Москве. Ранее сообщалось, что брат футболиста Александра Кокорина в пьяном виде устроил драку возле кафе и был задержан полицией.
По словам Стукаловой, на самом деле не было никакой драки. Случай произошёл возле отеля, где не пропустили автомобиль с Кокориным.
"Скорее всего, будет административная ответственность… Раздули из мухи слона. Вообще это было не кафе, это было возле какого-то отеля, просто не пропустили машину. Не было никакой потасовки", — приводит телеканал 360 слова Стукаловой.
В октябре 2018 года Кокорин с друзьями устроил две драки в центре Москвы. За это он получил 1,5 года колонии по статьям "Хулиганство" и "Нанесение побоев".
Из колонии Кирилл вышел по УДО в сентябре 2019 года. В августе 2020 года его признали невиновным по статье "Хулиганство".
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