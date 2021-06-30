Пьяный Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе Москвы

Кирилл Кокорин, брат футболиста Александра Кокорина задержан полицией. Около семи утра он в пьяном виде устроил драку в кафе на севере Москвы, сообщает ТАСС.

По сведения телеграм-канала 112, Кокорин-младший веселился всю ночь вместе со своим другом Кареном Григоряном. Молодые люди изрядно выпили и решили продолжить в кафе при гостинице.

На входе в заведение у Кокорина и его друга попросили QR-код, которого не оказалось. Гости пытались пройти в кафе без кода, но их остановили сотрудники, после чего завязалась потасовка. Кокорина и Григоряна в состоянии алкогольного опьянения доставили в участок.

Дело Кокорина

Кирилл Кокорин вместе с братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. В мае 2019 году суд признал Кирилла виновным в нанесении побоев и хулиганстве, наказав лишением свободы на 1,5 года.

В сентябре 2019 года Кокорин вышел из колонии по УДО. В августе 2020 года Кирилл был оправдан по статье за хулиганство. Мосгорсуд подтвердил его виновность по статье 115 УК РФ "Побои" и сменил наказание на год исправительных работ.

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