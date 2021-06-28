В Крыму задержан мужчина, который готовил подрыв моста на выборах

В Крыму задержан 22-летний Иван Карташов, который хотел устроить подрыв моста через реку Чёрную в Инкермане. Он собирался произвести теракт во время выборов Госдуму в сентябре 2021 года.
Карташов является анархистом и своим поступком хотел "воздействовать на власть, чтобы она сложила свои полномочия". Он хорошо знал химию, изучал инструкции и закупал компоненты для бомбы. После подрыва парень хотел совершить суицид, сообщает LifeShot.
По факту задержания возбуждены уголовные дела за "незаконное приобретение взрывчатых веществ" и "подготовку теракта". Парень находится под подпиской о невыезде. Сейчас его поместили в психиатрическую клинику в Севастополе, где установят вменяемость.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением.