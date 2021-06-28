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Под Смоленском задержан отец, который избивал дочь из-за громкого плача

Происшествия

Житель Новодугинского района Смоленской области задержан за истязания шестимесячной дочери. В Сети ранее появилось видео того, как 33-летний мужчина издевается над собственным ребёнком.

Под Смоленском задержан отец, который избивал дочь из-за громкого плача

Отец решил продемонстрировать собственные "методы воспитания", чтобы не слышать громкого плача. Против него открыто дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает пресс-служба СК РФ.

По сведениям Readovka, мужчина работал охранником в Москве, а домой приезжал только на выходные. По сведениям супруги, муж часто выпивал, бил её, но ранее никогда не трогал детей.

В семье воспитывается мальчик 5 лет и девочка 3,5 лет. Всё изменилось, когда родился третий ребёнок. Когда отец "обмывал" выход жены из роддома, у него случился конфликт с соседями. Мужчина в ходе ссоры задел топором руку своей бывшей одноклассницы, из-за чего был привлечён к ответственности по статье 119 УК РФ. 

Месяц он провёл в психиатрической клинике, а когда вышел, стал избивать ребёнка. Жена 23 июня записала его поведение на видео и вызвала полицию, он получил 15 суток админареста.

Мужчине 28 июня должны избрать меру пресечения.

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Автор: Артём Пермяков
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