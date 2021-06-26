В Ивановской области мужчина расстрелял троих человек

В городе Кохма под Иваново мужчина устроил стрельбу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

"Мужчина в ходе бытовой ссоры открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается", — рассказал он.

По данным источника, мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы, он открыл по ним огонь. В результате одного он убил и двоих ранил. Пострадавшие находятся в больнице.

Злоумышленник объявлен в розыск.

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