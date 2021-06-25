В Электростали младенец умер от перегрева на солнце из-за пьяных родителей

Родители в Электростали не уследили за четырёхмесячным ребёнком. Младенец умер от перегрева на солнце.

По сведениям Mash, отец и мать ребёнка были на шашлыках. Около трёх часов дня его покормили, а когда в семь вечера компания перебралась к друзьям, обнаружили, что малыш не подаёт признаков жизни.

Родители, которые на тот момент были пьяны, вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть от теплового удара. Проводится доследственная проверка.

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