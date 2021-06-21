МЧС предупредило о новых сильных ливнях в Крыму

МЧС Республики Крым выпустило штормовое предупреждение на 21-22 июня. Вечером в понедельник и в течение всего вторника на полуострове ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 м/с.

МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и существовании угрозы для жизни людей. Есть вероятность падения деревьев, обрыва линий электропередач, а также происшествий в акватории Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.

17 июня ливни затопили Керчь и ближайшие посёлки. 18 июня подтоплению подверглась Ялта. С последствиями стихии спасатели ведут борьбу до сих пор.

МЧС не уточняет, в каких регионах Крыма ожидаются ливни. По прогнозу "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", дожди с грозами будут идти с 21 по 25 июня.

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