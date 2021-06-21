Затопление больницы под Красноярском привело к порче 1,5 тыс. доз ковид-вакцины

В Сосновоборске Красноярского края произошло затопление больницы. Сильные ливни привели к протечке кровли, которая была на ремонте.

Из-за ливней затопленными оказались рентген, аппарат флюорографии и другие. Пациентов из затопленного крыла перевели в другие помещения.

В результате непогоды были испорчены 1,5 тыс. доз вакцины от COVID-19. По сведениям ТАСС, вакцинация из-за этого не будет приостановлена — в больницу поставили новую вакцину.

Подрядчик, который проводит ремонтные работы, получил задачу в кратчайшие сроки устранить течь.

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