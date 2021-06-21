На трассе Джубга — Сочи на Кубани произошло столкновение двух автобусов. ДТП произошло с двумя транспортными средствами в результат отказа тормозов у одного из них.
Из-за ДТП загорелся один из автобусов. В результате пострадали восемь детей и водитель. У пострадавших лёгкий травмы, все направлены в ближайшую больницу.
"Произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов. Информация о пострадавших уточняется", — приводит ТАСС сообщение регионального МЧС.
К работам по ликвидации последствий ДТП привлекли 25 человек и девять единиц техники.
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