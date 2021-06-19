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Названа причина пожара на складе пиротехники в центре столицы

Происшествия

Источник в экстренных службах отметил, что изучаются и другие возможные версии возникновения возгорания.

Названа причина пожара на складе пиротехники в центре столицы

Причиной воспламенения на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы могло стать замыкание элетропроводки. К таким предварительным выводам пришли специалисты.

"Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии", — цитирует слова источника ТАСС.

О возгорании на складе с пиротехникой стало известно в 17:36 мск. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

Хранящаясь на складе пиротехническая продукция начала взрываться.

В процессе борьбы с огнем травмы получили трое пожарных, один из них госпитализирован. Также от огня пострадал один из сотрудников склада.

На складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде бытовой пиротехники.

Потушить пожар пытаются 135 человек, задействованы при этом 30 единиц техники, включая три вертолета и пожарный катер "Полковник Чернышев".

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Автор: Елена Былкина
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