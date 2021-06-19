Падение самолёта в Кузбассе: девять погибших, 15 пострадавших

Легкомоторный самолет типа L-410 совершил жёсткую посадку при взлёте с аэродрома Танай Кемеровской области. В результате падения есть погибшие и пострадавшие.

На борту самолёта находилось 24 человека - два пилота и парашютисты. Самолёт взлетел с аэродрома, но спустя несколько минут командир подал сигнал об отказе одного из двигателей.

Самолёт, который совершал четвёртый полёт за день, был направлен обратно на аэродром. При посадке погибли девять человек - два пилота и семь парашютистов.

Центр медицины катастроф сообщил, что среди 15 пострадавших четыре человека в тяжёлом состоянии, 11 в лёгком.

На аэродроме Танай располагается Кузбасский парашютный центр. Здесь проводится подготовка спортсменов и любителей. Самолёт принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).