Легкомоторный самолет типа L-410 совершил жёсткую посадку при взлёте с аэродрома Танай Кемеровской области. В результате падения есть погибшие и пострадавшие.
На борту самолёта находилось 24 человека - два пилота и парашютисты. Самолёт взлетел с аэродрома, но спустя несколько минут командир подал сигнал об отказе одного из двигателей.
Самолёт, который совершал четвёртый полёт за день, был направлен обратно на аэродром. При посадке погибли девять человек - два пилота и семь парашютистов.
Центр медицины катастроф сообщил, что среди 15 пострадавших четыре человека в тяжёлом состоянии, 11 в лёгком.
На аэродроме Танай располагается Кузбасский парашютный центр. Здесь проводится подготовка спортсменов и любителей. Самолёт принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).
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