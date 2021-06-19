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На Ялту после ливней сошли селевые потоки

Происшествия

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о ситуации в городе на следующий день после затопления. По её словам, подтопленными остаются 101 дом, вода откачена из 43. Обесточенными остаются 7 211 абонентов.

На Ялту после ливней сошли селевые потоки

Павленко заявила о схождении селевых потоков на посёлки Большой Ялты и дороги:

  • пгт. Голубой залив;
  • п. Ореанда;
  • Ливадия-2, ул. Курчатова;
  • Бахчисарайское шоссе;
  • трасса Гончарное - Ялта;
  • Гурзуф;
  • пгт Кореиз.

В результате затопления 18 человек получили травмы. Известно об одном погибшем, ещё один человек пропал без вести.

Из зоны ЧС эвакуированы 608 человек. Во всём городском округе отключено водоснабжение. Для нужд населения организованы пункты раздачи питьевой воды.

18 июня на Ялту обрушились сильные ливни - выпало три месячные нормы осадков, чего не наблюдалось с 1922 года. Как сообщала Pravda.Ru, дожди в Крыму прекратятся к утру воскресенья.

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Крым ушёл под воду
Автор: Артём Пермяков
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