Сотрудница МИД получила срок за растрату 1 млн долларов

Сотрудница МИД РФ Наталья Агальцова получила тюремный срок за растрату в особо крупном размере. Женщина вынесла из кассы валютно-финансового отдела МИД около 1 млн долларов в разной валюте.

О краже стало известно в 2019 году. Деньги, которые вынесла Агальцова, были получены от Ирана за консульские услуги. Валюту доставили диппочтой в столицу, после чего она исчезла.

Агальцова получила пять лет колонии общего режима. Кроме того, она обязана выплатить МИД РФ 67,4 млн рублей. По сведениям РИА "Новости", женщина была взята под стражу в здании суда.