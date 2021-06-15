Житель Абхазии нанёс девять огнестрельных ранений туристам из России

МВД Абхазии сообщило о задержании жителя Пицунды, который устроил стрельбу около ресторана "Апсны". В результате ранения получили двое российский туристов.

Поздно вечером 14 июня 43-летний Дмитрия Пилия в результате конфликта с россиянами произвёл в их сторону девять выстрелов. Одному из туристов житель Абхазии прострелил колени на обеих ногах, а также стопу. Второй россиянин получил шесть ранений в ногу и таз.

Граждане России были доставлены в ЦРБ в Гаграх. После оказания первой помощи пострадавшие переправлены в Сочи. Ранения россиян тяжёлые, но их жизни ничего не угрожает.

Стрелявший взят под стражу и находится в ЦРБ города Сухум, сообщает МВД Абхазии. Он неоднократно привлекался к ответственности и находился под подпиской о невыезде. Против него ранее было возбуждено дело о незаконном хранении оружия.