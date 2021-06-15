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В Новосибирске задержан директор взорвавшейся заправки

Происшествия

Следственный комитет РФ в Новосибирске задержал директора газовой заправки, где 14 июня произошло возгорание и взрыв. В результате инцидента пострадали 35 человек.

Руководитель компании "Сибгаз" Роман Гармидер на допросе заявил, что осуществлял общее руководство заправкой и не вдавался в технические нюансы. Следствие считает, что взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности во время слива газа из цистерны в резервуар.

Первой взорвалась цистерна, а затем ёмкости с газом. Опросить водителя цистерны и работника АЗС пока нельзя — они в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Взрыв заправки в Новосибирске
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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