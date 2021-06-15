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Спор о масках в американском супермаркете закончился трагедией

Происшествия

К трагическому итогу привёл спор о защитных медицинских масках, возникший в американском супермаркете: один человек скончался, трое ранены.

Спор о масках в американском супермаркете закончился трагедией

Данные приводит со ссылкой на "Следственное бюро Джорджии" портал Fox 5 Atlanta. Известна следующая картина событий: в один из пригородных супермаркетов Атланты Big Bear зашёл за покупками 30-летний Виктор Ли Такер. Поспорив с кассиршей касательно защитной маски, он, решив ничего не покупать, ушёл. Однако чуть позднее зашёл снова — и выстрелил в кассиршу, убив её.

Инцидент застал также находящийся в супермаркете помощник окружного шерифа. Он вступил в перестрелку с Такером, и в результате, получив ранение, также сумел ранить убийцу. В ходе перестрелки была ранена вторая кассирша.

Такера в итоге задержали полицейские — он пытался сбежать. "Антимасочник" доставлен в больницу, как и помощник шерифа, второй кассирше, к счастью, госпитализация не понадобилась.

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Cashier at supermarket killed; DeKalb Co. deputy shot after altercation over mask
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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