В Ленинградской области произошло крупное ДТП с экскурсионным автобусом. Транспортное средство перевернулось в тот момент, когда в нём находилось 45 человек.
Подробности инцидента, произошедшего недалеко от деревни Верхние Мандроги, выясняются. Телеграм-канал Ленобласти сообщает, что пострадали десять человек.
"Семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое — в Лодейное Поле", — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают четыре бригады скорой помощи, спасатели и пожарные.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Игорь Коротченко рассказал, что односторонний отказ США от соглашения с Белоруссией на обслуживание авиапарка, наглядно показал необходимость развития отечественного авиастроения.