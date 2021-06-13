В Ленобласти перевернулся автобус с 45 туристами

В Ленинградской области произошло крупное ДТП с экскурсионным автобусом. Транспортное средство перевернулось в тот момент, когда в нём находилось 45 человек.

Подробности инцидента, произошедшего недалеко от деревни Верхние Мандроги, выясняются. Телеграм-канал Ленобласти сообщает, что пострадали десять человек.

"Семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое — в Лодейное Поле", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают четыре бригады скорой помощи, спасатели и пожарные.