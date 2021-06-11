"Художества" со стрельбой на Красной площади прокомментировал адвокат

Художник-акционист Павел Крисевич в пятницу, 11 июня, выстрелил себе в голову из пистолета Макарова на Красной площади. Горе-акциониста задержала полиция.

Крисевич отделался ожогами, поскольку стрелял из охолощенного пистолета шумовыми патронами. Его доставили в отдел полиции "Китай-город". Дальнейшую судьбу любителя устраивать перфомансы прокомментировал адвокат Дмитрий Аграновский. Он не исключил, что у "деятеля искусств" имеются проблемы с психикой. Возможно также, что шоу было устроено ради привлечения внимания в соцсетях.

"Я думаю, ничего серьёзного ему не грозит. Если это была политическая акция, то, наверняка, его поступок будет иметь не самые радужные последствия. Но он пытается провести подобные акции не в первый раз", — приводит мнение адвоката "Свободная пресса".

Предыдущие акции Крисевича заканчивались административными арестами на срок от 10 до 15 суток. В частности, в феврале 2020 года на Старом Арбате он влез в сферу из колючей проволоки, одевшись в робу заключённого, кричал оттуда политические лозунги и не подчинялся требованиям сотрудников полиции. В ноябре того же года "художник" отметился на Лубянке, устроив акцию, имитировавшую распятие Христа.