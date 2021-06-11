Водитель автобуса объяснил ДТП в Лесном воровством запчастей

Елена Зелева, супруга водителя автобуса, который попал в ДТП в закрытом городе Лесной Свердловской области, рассказала свою версию произошедшего. По её словам, на предприятии, где работал муж, процветало воровство.

Из-за этого техника была неисправной. По предварительной версии, у автобуса при спуске отказали тормоза.

"Говорил, что запчасти переставляют с одного автобуса на другой", — приводит URA.RU слова Зелевой.

Женщина добавила, что супруг написал заявление об уходе и должен был доработать до 15 июня. После этого семья собиралась переехать из Лесного в другой город.

"После выходных ему дали этот автобус, это был его первый рейс на нём. На спуске начали отказывать тормоза — вот и все", - заявила Зелева.

Количество погибших возросло

В результате ДТП на месте скончались шесть человек. Сегодня в больнице умерла женщина, которую доставили в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в больнице ещё несколько человек с тяжёлыми травмами.