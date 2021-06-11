Пуэрто-Рико погрузился во мрак: взрыв прогремел на крупнейшей электростанции

В ночь на пятницу большая часть Пуэрто-Рико погрузилась во тьму. Причиной стали сильный пожар и взрыв, которые вывели из строя электростанцию в Сан-Хуане, столице острова.

"Пожар на электростанции Monacillos в Сан-Хуане в четверг спровоцировал взрыв и вызвал "значительные отключения электроэнергии по всему острову”, — сообщает Luma Energy, компания, которая контролирует распределение электроэнергии в Пуэрто-Рико.

Работы по восстановлению систем велись всю ночь.

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Причина пожара пока не называется. По сообщениям местных СМИ, перебои с электричеством были зафиксированы в Сан-Хуане, Каролине, Баямоне, Гуайнабо, Лоисе и Рио-Гранде, а также в других районах.

Пожарная служба острова поделилась фотографиями станции, когда спасатели работали над тушением пожара, потушить который к утру не удалось.

пожар на электростанции, Пуэрто-Рико