В ночь на пятницу большая часть Пуэрто-Рико погрузилась во тьму. Причиной стали сильный пожар и взрыв, которые вывели из строя электростанцию в Сан-Хуане, столице острова.
"Пожар на электростанции Monacillos в Сан-Хуане в четверг спровоцировал взрыв и вызвал "значительные отключения электроэнергии по всему острову”, — сообщает Luma Energy, компания, которая контролирует распределение электроэнергии в Пуэрто-Рико.
Работы по восстановлению систем велись всю ночь.
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Причина пожара пока не называется. По сообщениям местных СМИ, перебои с электричеством были зафиксированы в Сан-Хуане, Каролине, Баямоне, Гуайнабо, Лоисе и Рио-Гранде, а также в других районах.
Пожарная служба острова поделилась фотографиями станции, когда спасатели работали над тушением пожара, потушить который к утру не удалось.
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