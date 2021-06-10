Суд арестовал блогера Хованского на два месяца

Ближайшие два летних месяца блогер Юрий Хованский, исполнивший озорную и задорную песенку про "Норд-Ост", проведёт в следственном изоляторе. Так решил суд.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что блогер Юрий Хованский (4,4 миллиона подписчиков на YouTube) задержан в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", — цитирует ТАСС сообщение объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Известно также, что блогер признал вину частично. Он утверждал, что исполнял привлекшую внимание правоохранителей "нетленку" в частном порядке, и она не должна была попасть в сеть. Это, впрочем, не помешало ему принять участие в извините-челлендже: кадры с раскаянием Хованского опубликовали силовики. Как и фотографии выдающегося "творческого беспорядка" в его жилище, когда люди в форме пришли к весёлому блогеру с обыском.

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