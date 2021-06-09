Российский военный бронеавтомобиль подорвался при патрулировании в Сирии

Один российский военнослужащий погиб, ещё трое госпитализированы в результате подрыва бронеавтомобиля, произошедшего в сирийской провинции Хасеке.

В среду, 9 июня, в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики в ходе проверки маршрута патрулирования на неустановленном взрывном устройстве был подорван бронеавтомобиль российской военной полиции.

"В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", — приводит ТАСС сообщение российского Министерства обороны.

В военном ведомстве также отметили, что в настоящий момент угрозы для жизни пострадавших нет. Семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.