Силовые структуры опубликовали видео из квартиры задержанного блогера Юрия Хованского. На кадрах видно, в каком плачевном состоянии находится его жилище.
Блогер Хованский был задержан по подозрению в оправдании терроризма. Органы заинтересовала его песня про теракт на Дубровке, в которой он оправдывает действия террористов и призывает к новым терактам. Текст под гитару до сих пор доступен на YuoTube.
После появления песни в публичном доступе Хованский оправдался тем, что пел её для ограниченной группы "нацистов" и не хотел, чтобы её услышал кто-то другой. Блогер заявил, что ему стыдно за "грязь", которую он исполнил.
Хованский, по некоторым данным, был помощником замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василия Власова. После задержания в партии заявили, что не давали разрешения на назначение блогера помощником депутата.
Зампред Госдумы Игорь Лебедев заявил, что партии он "нахрен не сдался". Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин уточнил, что Хованский уже не является помощником депутата, а сам Власов отказался от комментариев.
Ведущий Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) заявил, что дело может быть заказным. Хованский ранее участвовал в "рэп-баттлах" на площадке Versus.
По словам Ресторатора, ролик с песней Хованского вышел раньше появления закона об оправдании терроризма, поэтому обвинение не должно иметь юридической силы.
"Выглядит как заказ, очевидно", — приводит NEWS. ru слова Тимарцева.
Ресторатор отметил, что ролик ему не нравится. Песню он назвал плохой и безвкусной.
"Это на уровне мета какой-то иронии, но это очень плохо", — заявил он.
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