Рязань: на пожаре в отделении реанимации погибли пациенты

Девятого июня трое человек погибли и восемь пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в 3:36 ночи (мск) в больнице имени Н. А. Семашко в Рязани.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного правительства.
Как следует из пресс-релиза, погибшие пациенты отравились угарным газом.
Восемь пострадавших переведены в другую больницу. Среди них одна медсестра, получившая ожоги 75% тела.
По данным МЧС, женщина видела, как начался пожар. Но рассказать сейчас она ничего не может, поскольку находится в крайне тяжелом состоянии.
По информации Единой диспетчерской службы, в момент возгорания в реанимации находились пациенты с коронавирусной инфекцией. Медсёстры начали эвакуировать больных и тушить огонь до приезда пожарных.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, причиной пожара могло стать замыкание в работе медицинского оборудования.
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