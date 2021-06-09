Рязань: на пожаре в отделении реанимации погибли пациенты

Девятого июня трое человек погибли и восемь пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в 3:36 ночи (мск) в больнице имени Н. А. Семашко в Рязани.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как следует из пресс-релиза, погибшие пациенты отравились угарным газом.

Восемь пострадавших переведены в другую больницу. Среди них одна медсестра, получившая ожоги 75% тела.

По данным МЧС, женщина видела, как начался пожар. Но рассказать сейчас она ничего не может, поскольку находится в крайне тяжелом состоянии.

По информации Единой диспетчерской службы, в момент возгорания в реанимации находились пациенты с коронавирусной инфекцией. Медсёстры начали эвакуировать больных и тушить огонь до приезда пожарных.

Всего из помещений больницы были эвакуированы 37 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, причиной пожара могло стать замыкание в работе медицинского оборудования.

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