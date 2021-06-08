В Петербурге погибла женщина, спускавшаяся по простыням с девятого этажа

Очевидцы в Санкт-Петербурге сняли на видео женщину, которая пыталась выбраться из своей квартиры на девятом этаже по простыням. На кадрах видно, что женщина спустилась на подоконник восьмого этажа, передохнула некоторое время и полезла дальше.

После этого простыни порвались, женщина упала на землю и погибла.

По сведениям Life, 44-летняя жительница Петербурга злоупотребляла алкоголем. В квартире её запер муж, который таким образом хотел избавить супругу от алкогольной зависимости.