Очевидцы в Санкт-Петербурге сняли на видео женщину, которая пыталась выбраться из своей квартиры на девятом этаже по простыням. На кадрах видно, что женщина спустилась на подоконник восьмого этажа, передохнула некоторое время и полезла дальше.
После этого простыни порвались, женщина упала на землю и погибла.
По сведениям Life, 44-летняя жительница Петербурга злоупотребляла алкоголем. В квартире её запер муж, который таким образом хотел избавить супругу от алкогольной зависимости.
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