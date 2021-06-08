Женщина в Самаре убила трёхлетнюю дочь, выбросив девочку с балкона

Жительница Октябрьского района Самары выбросила с балкона квартиры на шестом этаже трёхлетнюю дочь. В результате падения девочка скончалась.

Как сообщает СК РФ, против 34-летней женщины возбуждено уголовное дело за "убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Суд сегодня должен избрать для обвиняемой меру пресечения.

Женщине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напилась и хотела воспитать дочь

По сведениям очевидцев, женщина в нетрезвом состоянии пыталась "воспитывать" дочь. Она свесила за балкон девочку и держала её за майку. Перед падением девочка кричала, что боится. В один момент майка порвалась и ребёнок упал вниз.

После этого женщина спустилась на улицу и забрала тело ребёнка в квартиру. Во дворе, в лифте и на лестничной клетке остались следы крови. Квартиру задержанной опечатали, сообщает "63.ru".