Жительница Октябрьского района Самары выбросила с балкона квартиры на шестом этаже трёхлетнюю дочь. В результате падения девочка скончалась.
Как сообщает СК РФ, против 34-летней женщины возбуждено уголовное дело за "убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Суд сегодня должен избрать для обвиняемой меру пресечения.
Женщине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
По сведениям очевидцев, женщина в нетрезвом состоянии пыталась "воспитывать" дочь. Она свесила за балкон девочку и держала её за майку. Перед падением девочка кричала, что боится. В один момент майка порвалась и ребёнок упал вниз.
После этого женщина спустилась на улицу и забрала тело ребёнка в квартиру. Во дворе, в лифте и на лестничной клетке остались следы крови. Квартиру задержанной опечатали, сообщает "63.ru".
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