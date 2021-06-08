18 человек погибли при пожаре на химзаводе в Индии

По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на химическом заводе на окраине западного индийского города Пуна.

Как сообщили местные СМИ, в понедельник 37 рабочих оказались в огненной ловушке, когда в цеху вдруг вспыхнуло пламя.

На момент прибытия пожарных, из здания валил густой черный дым - спасателям пришлось ломать стены с обеих сторон, чтобы спасти людей.

Причина пожара до сих пор не установлена, сообщили ВВС официальные лица.

Завод принадлежит SV Aqua Technologies, компании, производящей продукты из диоксида хлора, обычно используемого при очистке воды. Он расположен в так называемом промышленном районе Пирангут, примерно в 16 км от Пуны. Большинство рабочих живут неподалеку.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей и объявил, что власти выплатят семьям компенсации: по 200 тысяч рупий ($2800 долларов). Он также пообещал по $690 выплатить раненым.

Правительство штата Махараштра, где находится фабрика, также объявило о выплате компенсаций семьям погибших в размере $6 800.