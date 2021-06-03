Подросток под Воронежем получил 9 лет колонии за изнасилование и убийство

Суд в Воронежской области огласил приговор 16-летнему подростку, который изнасиловал и задушил девятилетнюю соседку. Преступление житель села 2-е Никольское совершил год назад .

Девочка пропала 25 мая 2020 года и была найдена в заброшенном доме через три дня. По подозрению в убийстве был задержан 16-летний подросток. Он признал свою вину и получил лишение свободы на девять лет с отбывание в воспитательной колонии.

Следствием установлено, что парень привёл девочку в заброшенный дом, где совершил над ней действия сексуального характера. Позже во время допроса он признался, что в июне 2019 года поступил с ребёнком таким же образом.

Опасаясь, что девочка расскажет обо всём, подросток задушил её. Преступник сначала спрятал тело под досками пола, а затем перепрятал его в сундук, находившийся в доме.

Суд признал его виновным по двум статьям УК РФ:

"убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление";

"насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".