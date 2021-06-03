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СК возбудил уголовное дело после падения малыша с 14 этажа в Москве

Происшествия

СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после падения с 14 этажа годовалого ребёнка. Трагедия произошла 3 июня утром на улице Маршала Захарова.

СК возбудил уголовное дело после падения малыша с 14 этажа в Москве

Тело ребёнка обнаружили прохожие, которые вызвали полицию. По предварительной версии, мальчик 2019 года рождения самостоятельно забрался на подоконник балкона и выпал из окна.

Как удалось выяснить СМИ, родители ребёнка — 23-летняя Таисия и 21-летней Александр — часто выпивали вместе. Соседи зачастую слышали крики за стеной, а малыша видели с синяками и ссадинами.

В семье воспитывается ещё один ребёнок 2020 года рождения, а судя по странице в Instagram, Таисия активно участвовала в жизни своих детей. Женщина жила на детское пособие, о занятости её мужа ничего не известно.

Ребёнок жил на балконе

По одной из версий, женщина закрыла ребёнка на балконе, чтобы он не мешал ей спать. В Сети опубликована фотография с места происшествия, которая позволяет понять, как ребёнок смог выбраться в окно.

Другой источник утверждает, что родители сильно выпивали ночью, а ребёнка уложили спать на балконе, расположив матрас у окна. Люди, которые знакомы с семьёй, говорят, что это был не первый подобный случай, но раньше все заканчивалось хорошо.

В обстоятельства дела до конца предстоит разобраться следователям. Вероятно, обвинение будет предъявлено родителям.

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Автор: Артём Пермяков
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