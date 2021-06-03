Рабочий погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

На руднике "Владимирский" золотодобывающей шахты в Бурятии произошла детонация взрывчатки. В результате происшествия погиб один рабочий.
Остальные рабочие, которые находились на участке, самостоятельно выбрались на поверхность. Их осмотрели медики, угрозы здоровью нет, сообщает "Интерфакс".
Рудник "Владимирский" находится в Окинском районе Бурятии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?