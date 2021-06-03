Рабочий погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

На руднике "Владимирский" золотодобывающей шахты в Бурятии произошла детонация взрывчатки. В результате происшествия погиб один рабочий.

Остальные рабочие, которые находились на участке, самостоятельно выбрались на поверхность. Их осмотрели медики, угрозы здоровью нет, сообщает "Интерфакс".

Рудник "Владимирский" находится в Окинском районе Бурятии.