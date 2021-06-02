Матери погибшего школьника, спасшего её от преступника, вручили медаль

Жительница Бурятии получила медаль Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага" за сына посмертно. Учащийся 9 класса Андрей Павлов погиб в ноябре 2020 года, получив ножевое ранение.

В день трагедии в квартиру в селе Малый Куналей пробрался мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал угрожать женщине ножом. Мальчик, защищая мать, перегородил дорогу преступнику и принял удар на себя. От полученных повреждений парень скончался на месте.

Преступник был задержан, а женщина осталась жива.