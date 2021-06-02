Жительница Бурятии получила медаль Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага" за сына посмертно. Учащийся 9 класса Андрей Павлов погиб в ноябре 2020 года, получив ножевое ранение.
В день трагедии в квартиру в селе Малый Куналей пробрался мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал угрожать женщине ножом. Мальчик, защищая мать, перегородил дорогу преступнику и принял удар на себя. От полученных повреждений парень скончался на месте.
Преступник был задержан, а женщина осталась жива.
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Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?