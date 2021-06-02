EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Верки Сердючки рассказал, куда пропал Андрей Данилко
На ПМЭФ рассказали, какой будет сеть ТПУ в Петербурге
Зоопсихолог рассказал, как правильно перевозить домашних животных
Что означает победа Асада в Сирии?
Чемпионат Франции по футболу будет сокращён до 18 клубов
Телеканал "360" представил на ПМЭФ-2021 новый логотип
Путинские 10 тысяч в августе получат не все шестилетние дети
Павел Деревянко объяснил, почему не хочет сниматься в Голливуде
Путин не нашел повода для критики "Единой России"

В Подмосковье вынесен приговор по резонансному убийству в СНТ

Происшествия

Двум братьям из Домодедовского района Московской области, убившим своего соседа по даче, вынесли обвинительный приговор спустя два года после совершения преступления, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

В Подмосковье вынесен приговор по резонансному убийству в СНТ

В мае 2019 года мужчины 1957-го и 1959-го годов рождения нанесли смертельные травмы своему 46-летнему соседу.

Конфликт между мужчинами возник из-за земельного участка площадью 0,54 кв. м, расположенного в СНТ "Северка-2" (Домодедовский район Московской области). Обвиняемые самовольно заняли его и соорудили там свинарник.

Собственником участка является сожительница убитого. По сути, спор вышел не из-за метров, а из-за их предназначения. Запах от строения, мягко говоря, оставлял желать.

Между соседями неоднократно возникали споры и конфликты, и они обратились в суд. Было вынесено судебное решение не в пользу захватчиков. А судебные приставы не торопились с приведением решения к исполнению. Братья вели себя всё более агрессивно. В итоге, в мае 2019 года один из них, находясь в свинарнике, через отверстие в стене ударил потерпевшего металлическим предметом. Второй брат, который находился на крыше этого строения, продолжил избиение соседа.

На крики прибежала гражданская жена потерпевшего. В результате она тоже пострадала. Сожитель женщины кинулся ее защищать и в результате продолжившейся драки на крыше свинарника оказался на территории участка осуждённых, где и был убит садовой тяпкой.

Произошедшее попало на видео, которое снял ребенок соседей. Его родители в это время спешили на помощь пострадавшему, но, к сожалению, не успели...

Немаловажен и тот факт, что во время происшествия поблизости находился наряд полиции, вызванный заранее, так как в этот день проходило общее собрание членов СНТ, на котором планировалось решать несколько достаточно конфликтных для садоводов вопросов. По сути, убийство произошло при сотрудниках полиции.

Спустя два года после начала следственных действий одного из братьев приговорили к десяти годам и трём месяцам лишения свободы. Второй проведёт в заключении ещё четыре года (осуждён на шесть лет). Братья будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным "Правды.Ру", соседи убийц возмущены столь "мягким", по их мнению, наказанием, так как неоднократно тоже страдали от их вызывающих агрессивных действий.

"Выходит, у нас ещё только четыре года спокойной жизни после этой трагедии. А дальше всё будет как раньше?" — спрашивает одна из дачниц.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Матери погибшего школьника, спасшего её от преступника, вручили медаль
Литва заплатила миллионы евро Белоруссии из-за Латвии и Эстонии
Козак назвал украинских олигархов спонсорами ДНР и ЛНР
В Подмосковье вынесен приговор по резонансному убийству в СНТ
Продюсер Верки Сердючки рассказал, куда пропал Андрей Данилко
На ПМЭФ рассказали, какой будет сеть ТПУ в Петербурге
Зоопсихолог рассказал, как правильно перевозить домашних животных
Что означает победа Асада в Сирии?
Россия одобрила производство "Спутника V" в Аргентине
Чемпионат Франции по футболу будет сокращён до 18 клубов
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Россия одобрила производство "Спутника V" в Аргентине Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19
Здоровье
Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников