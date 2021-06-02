В Подмосковье вынесен приговор по резонансному убийству в СНТ

Двум братьям из Домодедовского района Московской области, убившим своего соседа по даче, вынесли обвинительный приговор спустя два года после совершения преступления, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

В мае 2019 года мужчины 1957-го и 1959-го годов рождения нанесли смертельные травмы своему 46-летнему соседу.

Конфликт между мужчинами возник из-за земельного участка площадью 0,54 кв. м, расположенного в СНТ "Северка-2" (Домодедовский район Московской области). Обвиняемые самовольно заняли его и соорудили там свинарник.

Собственником участка является сожительница убитого. По сути, спор вышел не из-за метров, а из-за их предназначения. Запах от строения, мягко говоря, оставлял желать.

Между соседями неоднократно возникали споры и конфликты, и они обратились в суд. Было вынесено судебное решение не в пользу захватчиков. А судебные приставы не торопились с приведением решения к исполнению. Братья вели себя всё более агрессивно. В итоге, в мае 2019 года один из них, находясь в свинарнике, через отверстие в стене ударил потерпевшего металлическим предметом. Второй брат, который находился на крыше этого строения, продолжил избиение соседа.

На крики прибежала гражданская жена потерпевшего. В результате она тоже пострадала. Сожитель женщины кинулся ее защищать и в результате продолжившейся драки на крыше свинарника оказался на территории участка осуждённых, где и был убит садовой тяпкой.

Произошедшее попало на видео, которое снял ребенок соседей. Его родители в это время спешили на помощь пострадавшему, но, к сожалению, не успели...

Немаловажен и тот факт, что во время происшествия поблизости находился наряд полиции, вызванный заранее, так как в этот день проходило общее собрание членов СНТ, на котором планировалось решать несколько достаточно конфликтных для садоводов вопросов. По сути, убийство произошло при сотрудниках полиции.

Спустя два года после начала следственных действий одного из братьев приговорили к десяти годам и трём месяцам лишения свободы. Второй проведёт в заключении ещё четыре года (осуждён на шесть лет). Братья будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным "Правды.Ру", соседи убийц возмущены столь "мягким", по их мнению, наказанием, так как неоднократно тоже страдали от их вызывающих агрессивных действий.

"Выходит, у нас ещё только четыре года спокойной жизни после этой трагедии. А дальше всё будет как раньше?" — спрашивает одна из дачниц.