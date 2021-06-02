Утро в городе Братске Иркутской области началось с эвакуации 29 дошкольных детских учреждений. Ночью в детсады по электронной почте пришли письма с сообщениями о минировании зданий.
Позже по инициативе Росгвардии эвакуировали ещё один детсад.
Как сообщили в горадминистрации, малышей разместили в близрасположенных школах, накормили и напоили горячим чаем. Родителей попросили по возможности забрать детей домой.
Здания детсадов обследуют силовики и сотрудники МЧС. Пока подтверждений угроз не обнаружено.
Как рассказал мэр Братска Сергей Серебренников, в остальные детские учреждения его приказом ограничен вход. В том числе и в здания, где накануне начали работу летние лагеря и площадки дневного пребывания.
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