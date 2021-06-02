В Иркутской области эвакуированы 30 детских садов

Утро в городе Братске Иркутской области началось с эвакуации 29 дошкольных детских учреждений. Ночью в детсады по электронной почте пришли письма с сообщениями о минировании зданий.

Позже по инициативе Росгвардии эвакуировали ещё один детсад.

Как сообщили в горадминистрации, малышей разместили в близрасположенных школах, накормили и напоили горячим чаем. Родителей попросили по возможности забрать детей домой.

Здания детсадов обследуют силовики и сотрудники МЧС. Пока подтверждений угроз не обнаружено.

Как рассказал мэр Братска Сергей Серебренников, в остальные детские учреждения его приказом ограничен вход. В том числе и в здания, где накануне начали работу летние лагеря и площадки дневного пребывания.

В Иркутской области эвакуированы 30 детских садов