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Хакеры оставили Австралию и Северную Америку без мяса

Происшествия

Крупнейшая в мире мясоперерабатывающая корпорация JBS подверглась кибератаке, которая нарушила производство мяса в США, Канаде и Австралии.

Хакеры оставили Австралию и Северную Америку без мяса

Как сообщает JBS USA, хакеры взломали серверы компании в Северной Америке и Австралии.

В компании уточнили, что ее "резервные серверы не пострадали”, и специалисты работают над восстановлением работы, обещая справиться с проблемой в кратчайшие сроки. В опубликованном заявлении также говорится, что "нет никаких доказательств того, что какие-либо данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы".

Австралия

Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) сообщила, что в штате Квинсленд были отменены многочисленные поставки крупного рогатого скота на мясоперерабатывающие заводы, из-за чего грузовики "вынуждены были развернуться и отправиться к месту загрузки".

ABC цитирует Эндрю Фодена, главу Австралийского профсоюза работников мясной промышленности в Тасмании, который говорит, что тысячи мясников по всей стране "были отправлены домой в результате взлома".

По данным AP, JBS управляет 47 предприятиями, на которых работают примерно 11 тысяч человек в одной только Австралии.

Генеральный директор JBS Australia Брент Иствуд говорит, что "никто не знает", как долго продлится остановка деятельности компании.

США и Канада

Ущерб был также нанесен работе JBS в США и Канаде.

Мясокомбинат в Бруксе, Альберта, который перерабатывает более 4 тысяч голов крупного рогатого скота в день, закрыт.

В США две смены на заводе JBS в Грили, штат Колорадо, были отменены.

Напомним, в последние время участились кибератаки на крупные корпорации.

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Автор: Ольга Лебедева
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