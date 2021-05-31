В центре Кургана жители не могут спать из-за нашествия змей

Жители нескольких домов на улице Пролетарская в Кургане выступили с массовым обращением по поводу нашествия змей. В последнюю неделю люди, проживающие в центре города, замечают присутствие рептилий.

Один из мужчин в доме №41 увидел змею в подъезде, поймал её и выпустил в горсад. Мужчина обращался в соответствующие службы, но там посоветовали просто отпустить змею.

По словам пенсионерки Натальи Белоножко, в последние дни она не может нормально спать, из-за чего похудела на 3 кг.

"В квартире закрываем все канализационные трубы, мало ли как они могут передвигаться. Сантехники вроде раскидали отраву. Но надо что-то кардинальное делать. Иначе мы тут не выживем", — приводит слова женщины URA.RU.

После первого сообщения на адрес выехали специалисты, но змей не обнаружили. В пресс-службе правительства Курганской области не смогли дать ответ на запрос.