Жители нескольких домов на улице Пролетарская в Кургане выступили с массовым обращением по поводу нашествия змей. В последнюю неделю люди, проживающие в центре города, замечают присутствие рептилий.
Один из мужчин в доме №41 увидел змею в подъезде, поймал её и выпустил в горсад. Мужчина обращался в соответствующие службы, но там посоветовали просто отпустить змею.
По словам пенсионерки Натальи Белоножко, в последние дни она не может нормально спать, из-за чего похудела на 3 кг.
"В квартире закрываем все канализационные трубы, мало ли как они могут передвигаться. Сантехники вроде раскидали отраву. Но надо что-то кардинальное делать. Иначе мы тут не выживем", — приводит слова женщины URA.RU.
После первого сообщения на адрес выехали специалисты, но змей не обнаружили. В пресс-службе правительства Курганской области не смогли дать ответ на запрос.
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