Женщина в Свердловской области убила котят и выпила их кровь

19-летняя девушка устроила жестокую расправу над животными в Талице Свердловской области. Новорожденных котят она зарезала и выпила их кровь.

Всё это было записано на видео, которое появилось в Telegram и "ВКонтакте". Ролик был оперативно удалён соцсетями.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что 19-летняя девушка проживает в общежитии отдельно от родителей. Ранее она состояла на учёте у психиатра, но официальный диагноз ей не поставили.

"Когда девушка училась в школе, успехами в учебе не блистала, находилась под наблюдением соответствующих медицинских специалистов. На данный момент официального диагноза не имеет", — приводит UralWeb слова Горелых.

Полиция начала проверку, которую будет проводить участковый. Горелых сообщил, что по статье "Жестокое обращение с животными" девушке может грозить до пяти лет лишения свободы.