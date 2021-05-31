Психолог объяснил, как в России избежать инцидентов со стрельбой

Военный психолог Алексей Захаров объяснил, из-за чего мог случиться инцидент со стрельбой в Екатеринбурге. 30 мая экс-полицейский открыл огонь из собственной квартиры по прохожим.

В результате была ранена девочка, а также сотрудник Росгвардии. Стрелка спустя час задержали. Первая экспертиза показал, что мужчины был слишком пьян. Очевидцы утверждают, что из-за постоянных запоев от него ушла жена, а из органов он был уволен десять лет назад.

По словам Захарова, бывшие сотрудники МВД должны иметь возможность проходить диспансеризацию. Кроме того, пенсионеры из правоохранительных органов должны обслуживать в больницах МВД.

"При прохождении диспансеризации проходят и психолога. Для того, чтобы осмотры психологов происходили, необходимо, чтобы уходящие на пенсию сотрудники оставались на бесплатном медицинском обслуживании. Вот и всё необходимое, чтобы не допустить повторения", — приводит ОСН слова Захарова.