Голунову заплатят 5 млн по делу о подброшенных наркотиках

Мосгорсуд удовлетворил гражданский иск журналиста Ивана Голунова к полицейским. С каждого из фигурантов взыскали по 1 млн рублей.

Ранее суд признал пятерых полицейских виновными по уголовному делу. Бывшие работники МВД получили сроки от 5 до 12 лет. Также они были лишены всех званий.

Дело Голунова

В 2019 году Голунова обвинили в хранении наркотиков. При задержании у журналиста нашли мефедрон. Позже оказалось, что вещества ему подбросили полицейские.

Двух генералов управления по борьбе с наркотиками уволили по решению министра МВД. Против пятерых полицейских было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемыми оказались подполковник Игорь Ляховец и его подчинённые Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев.