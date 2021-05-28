Голунову заплатят 5 млн по делу о подброшенных наркотиках

Мосгорсуд удовлетворил гражданский иск журналиста Ивана Голунова к полицейским. С каждого из фигурантов взыскали по 1 млн рублей.
Ранее суд признал пятерых полицейских виновными по уголовному делу. Бывшие работники МВД получили сроки от 5 до 12 лет. Также они были лишены всех званий.
В 2019 году Голунова обвинили в хранении наркотиков. При задержании у журналиста нашли мефедрон. Позже оказалось, что вещества ему подбросили полицейские.
Двух генералов управления по борьбе с наркотиками уволили по решению министра МВД. Против пятерых полицейских было возбуждено уголовное дело.
Обвиняемыми оказались подполковник Игорь Ляховец и его подчинённые Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев.
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