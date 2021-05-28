Суд вынес приговор по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Подполковник полиции Игорь Ляховец получил 12 лет тюремного срока.
Другие полицейские, которые принимали участие в задержании Голунова, получили сроки от 5 лет. Решение принял судья Мосгорсуда Сергей Груздев.
Обвинение запрашивало для обвиняемых от 7 до 16 лет. Подробности дела не раскрываются из-за того, что некоторые материалы находятся под грифом "совершенно секретно".
Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. У журналиста нашли мефедрон. Дело было закрыто из-за "недоказанности участия" Голунова.
Двух генералов управления по борьбе с наркотиками уволили по решению министра МВД. Против пятерых полицейских было возбуждено уголовное дело.
Кроме Ляховца, обвиняемыми оказались его подчинённые Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Полицейских признали виновными в том, что они подбросили наркотики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".