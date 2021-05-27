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Источник убрал слова Бастрыкина про родителей и охрану школы в Казани

Происшествия

Слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина об обеспечении охраной школы №175 в Казани вызвали неоднозначную реакцию россиян. Цитату руководителя СК дал сайт РИА "Новости".

Источник убрал слова Бастрыкина про родителей и охрану школы в Казани

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против". — "Почему?" Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", — заявил Бастрыкин.

Некоторые СМИ распространили слова Бастрыкина с заголовкам о том, что руководитель СК "обвинил" родителей в трагедии в Казани. Отвечать по этой теме пришлось даже пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

"Это (ответственность. — прим. ред.) может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое, насколько я сейчас понимаю, ведётся", — заявил Песков.

Через полтора часа цитата Бастрыкина на сайте РИА "Новости" была изменена. Слов о родителях в обновлённом материале уже не было.

РИА "Новости" убрали слова Бастрыкина про родителей и трагедию в Казани.

Трагедия в Казани

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашёл в школу №175 в Казани, взорвал СВУ и расстрелял из ружья 8-А класс. В результате погибли двое учителей и семеро детей. Пострадали от нападения 23 человека.

Одной из причин трагедии считается то, что в школе не было сотрудников охраны. На входе в гимназию сидела вахтёрша, которая нажала тревожную кнопку. Свои действия Галявиев завершил за восемь минут, после чего сдался прибывшему патрулю Росгвардии.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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