В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом особо большой вместимости. Водитель "гармошки" по неизвестным причинам не справился с управлением, заехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в столб.
Столб происшествие выдержал, а автобус буквально встал на дыбы. Кроме пешехода, пострадали люди, находившиеся в салоне автобуса — водитель, кондуктор и трое пассажиров.
Экстренным службам пришлось доставать водителя спецсредствами из салона — он оказался заблокированным в кабине. Пешехода увезла скорая помощь.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?