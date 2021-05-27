Питерский автобус врезался в столб и встал на дыбы

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом особо большой вместимости. Водитель "гармошки" по неизвестным причинам не справился с управлением, заехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в столб.

Столб происшествие выдержал, а автобус буквально встал на дыбы. Кроме пешехода, пострадали люди, находившиеся в салоне автобуса — водитель, кондуктор и трое пассажиров.

Экстренным службам пришлось доставать водителя спецсредствами из салона — он оказался заблокированным в кабине. Пешехода увезла скорая помощь.