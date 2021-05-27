Полиция Германии начала расследование пожара на строительном заводе в восточной земле Бранденбург, принадлежащем электромобильному гиганту Tesla, после того как экологические активисты взяли на себя ответственность за инцидент.
"Пожар на так называемой "гигафабрике" Tesla в Грюнхайде под Берлином вспыхнул рано утром в среду из-за повреждений электрических кабелей", — сообщил представитель бранденбургской полиции.
Уже в тот же день экологическая "Вулкангруппа" взяла на себя ответственность, заявив, что это ее активисты подожгли шесть высоковольтных кабелей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте е Indymedia open-publishing:
"Тесла не является ни зеленым, ни экологическим, ни социальным.”
В сообщении говорится, что группа таким образом выступила против лжи о "якобы чистых, безопасных для климата транспортных средствах с батарейным питанием”, тогда как "они оказывают вредное воздействие на окружающую среду".
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