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Немецкие экологические активисты подожгли строящийся завод Tesla

Происшествия

Полиция Германии начала расследование пожара на строительном заводе в восточной земле Бранденбург, принадлежащем электромобильному гиганту Tesla, после того как экологические активисты взяли на себя ответственность за инцидент.

Немецкие экологические активисты подожгли строящийся завод Tesla

"Пожар на так называемой "гигафабрике" Tesla в Грюнхайде под Берлином вспыхнул рано утром в среду из-за повреждений электрических кабелей", — сообщил представитель бранденбургской полиции.

Уже в тот же день экологическая "Вулкангруппа" взяла на себя ответственность, заявив, что это ее активисты подожгли шесть высоковольтных кабелей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте е Indymedia open-publishing:

"Тесла не является ни зеленым, ни экологическим, ни социальным.”

В сообщении говорится, что группа таким образом выступила против лжи о "якобы чистых, безопасных для климата транспортных средствах с батарейным питанием”, тогда как "они оказывают вредное воздействие на окружающую среду".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Завод Tesla, который, по словам генерального директора Илона Маска, может произвести 500 тысяч своих автомобилей Model Y, должен был открыться 1 июля, но эта дата была перенесена на конец 2021 года из-за планов по расширению.
  • Государственное агентство по охране окружающей среды Германии заявило, что начало строительства должно быть отложено на время повторного рассмотрения заявки Tesla, учитывая планы компании по строительству завода аккумуляторных батарей в рамках комплекса.
  • Эко-активисты ранее выражали опасения, что завод будет потреблять слишком много воды, что может повлиять на близлежащую дикую природу, включая охраняемые виды птиц и змей.
  • Тесла не отреагировал публично ни на пожар, ни на начало полицейского расследования.

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нутри Гигафабрики Tesla
Автор: Ольга Лебедева
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