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На Алтае задержали девочку, надругавшуюся над младшей школьницей

Происшествия

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю сообщил о задержании 14-летней девочки, против которой возбуждено уголовное дело за надругательство над 11-летней школьницей. В ближайшее время ей будет выбрана мера пресечения.

На Алтае задержали девочку, надругавшуюся над младшей школьницей

"Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении СК.

Происшествие в Барнауле

23 мая 14-летняя вместе с подружками затащила 11-летнюю девочку в недостроенное здание. Пострадавшая была избита, после чего были совершены другие действия сексуального характера. Для преступления девочки использовали пластиковую бутылку.

Всё было записано на мобильный телефон, видео отправили матери пострадавшей.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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