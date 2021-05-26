Следственный комитет РФ по Алтайскому краю сообщил о задержании 14-летней девочки, против которой возбуждено уголовное дело за надругательство над 11-летней школьницей. В ближайшее время ей будет выбрана мера пресечения.
"Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении СК.
23 мая 14-летняя вместе с подружками затащила 11-летнюю девочку в недостроенное здание. Пострадавшая была избита, после чего были совершены другие действия сексуального характера. Для преступления девочки использовали пластиковую бутылку.
Всё было записано на мобильный телефон, видео отправили матери пострадавшей.
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