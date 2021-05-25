В Кемерове 19 мая произошло жестокое убийство 21-летней женщины. По подозрению в совершении преступления задержан её сосед. Погибшая и подозреваемый снимали вместе квартиру и жили в разных комнатах.
Мужчина был должен женщине денег за квартиру. Они договорились, что парень съедет из комнаты в сентябре.
Подозреваемый заявил, что с женщиной они поссорились на почве ревности. Мужчина ударил соседку гантелей по голове, что привело к смертельному исходу. Он пытался замести следы, расчленил тело и выбросил его в мусорный бак, сообщает "Телеканал 360".
Тревогу забили родственники женщины. Мужчину взяли под стражу, ему предстоит пройти несколько экспертиз.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".