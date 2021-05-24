На съёмной квартире в Дербенте обнаружили тела женщины и шестилетнего ребёнка. За несколько часов до этого они обедали в одном из кафе на улице Пушкина.
Тела обнаружили после того, как в больницу обратилась 28-летняя женщина, которая приехала вместе с погибшими из Махачкалы. В больнице ей поставили диагноз "отравление неясного генеза", сообщает Телеканал 360.
Точную причину назовут после дополнительных исследований. Полиция ведёт проверку. В том числе проверяют кафе, в котором обедали пострадавшие.
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