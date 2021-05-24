На Сахалине обнаружили мины времён ВОВ

Местные жители Смирныховского района Сахалинской области обнаружили в лесополосе три мины времён Великой Отечественной войны. На место приехали сотрудники полиции и МЧС.

Сотрудники силовых ведомств составили протокол осмотра, выставили оцепление. После этого уведомление было отправлено военному комиссару, который направил на место сапёров.

"Сапёры установили, что мины не представляют угрозы и вывезли их для дальнейшей утилизации", — сообщает ИА "Сахалин-Курилы".