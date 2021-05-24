Местные жители Смирныховского района Сахалинской области обнаружили в лесополосе три мины времён Великой Отечественной войны. На место приехали сотрудники полиции и МЧС.
Сотрудники силовых ведомств составили протокол осмотра, выставили оцепление. После этого уведомление было отправлено военному комиссару, который направил на место сапёров.
"Сапёры установили, что мины не представляют угрозы и вывезли их для дальнейшей утилизации", — сообщает ИА "Сахалин-Курилы".
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