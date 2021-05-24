На пляже в Чебаркуле мужчина выгуливал медведя

Отдыхающие на пляже в Чебаркуле 23 мая россияне были удивлены появлению медведя. К воде юного медвежонка на поводке привёл мужчина.

После появления видео в соцсетях министерство экологии Челябинской области проводит проверку. По словам замминистра Виталия Безрукова, приводить диких животных в места скопления людей недопустимо.

"Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми", — приводит URA.RU слова Безрукова.

Минэкологии подало заявление в полицию и Роспотребнадзор. Хозяину медведя предстоит рассказать, откуда у него животное. Если будет доказано, что мужчина владеет медведем незаконно, то животное будет изъято, а против владельца заведут уголовное дело.